Alassio, dopo due anni di interdizione è ufficiale la riapertura della via Julia Augusta

Alassio. La notizia tanto attesa dagli amanti della montagna e del territorio e dai cittadini di Albenga e Alassio è finalmente arrivata. L’esito del sopralluogo che ha avuto luogo questa mattina, al quale hanno preso parte il direttore dei lavori, i dipendenti della ditta che li ha eseguiti e una rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha dato l’esito sperato. E ora è ufficiale la riapertura della via Julia Augusta che collega Albenga e Alassio e che risultava chiusa, ormai da un paio d’anni, a causa di una frana.

“Un’ottima notizia, – ha dichiarato con evidente soddisfazione il sindaco di Alassio Enzo Canepa. – Finalmente una strada dal grande valore storico e dallo straordinario potenziale turistico ritorna fruibile per i cittadini e per gli ospiti. La nostra amministrazione si è impegnata in termini di energie e risorse per porre rimedio a una difficile e spiacevole situazione. Esprimiamo grande soddisfazione ed un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al raggiungimento di questo risultato. Non rimane che godersi una fantastica passeggiata con vista sul nostro splendido mare”.

Ora restano solo da completare alcuni interventi di minore entità nella parte bassa degli scavi, ma il tratto principale risulta finalmente libero da massi e detriti ed è nuovamente percorribile.