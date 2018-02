Alassio, deserto il bando per i parcheggi blu. Galtieri: “Ennesimo disastro dell’amministrazione Canepa”

Alassio. “Questo è l’ennesimo frutto di scelte amministrative tanto arroganti quanto improvvisate”. Così il consigliere comunale di minoranza ad Alassio Angelo Galtieri torna all’attacco dell’amministrazione comunale, commentando il bando per l’assegnazione dei parcheggi a pagamento andato deserto: “Un danno economico per le casse cittadine” dice l’esponente dell’opposizione alassina.

“In Consiglio comunale avevo ammonito il sindaco Canepa in merito ai possibili rischi connessi a questo bando, appelli come sempre caduti nel vuoto”.

“Riassumo i dati salienti: il 25 febbraio 2016, in prossimità della scadenza del precedente bando (1 aprile 2016) avevo segnalato all’amministrazione l’opportunità economica di indire un nuovo bando. In risposta il sindaco dichiarava: “…Ci stiamo attivando velocemente per predisporre il nuovo bando di gara; l’attuale gestore potrà partecipare, se lo riterrà, ma Alassio ha bisogno di una gestione diversa dei parcheggi…” ricorda Galtieri.

“E il 16 marzo 2017, trascorsi vanamente tredici mesi, con la mozione consigliare n. 19 ho invitato l’amministrazione a deliberare un bando urgente per la assegnazione degli “stalli blu”. A seguito dell’impegno formale del dirigente competente Ing. Paliotto – impegno assunto in sede consiliare! – di provvedere alla redazione di detto bando entro 90 giorni, avevo ritirato la mozione”.

“Il 13 ottobre 2017, dopo circa 210 giorni (non i 90 promessi!) finalmente sul sito della Provincia di Savona veniva pubblicato il bando in oggetto. Il 18 novembre 2017, a seguito di attenta disamina del bando, avendovi rilevato una palese non rispondenza economica fra incassi previsti ed investimenti richiesti, ho presentato una mozione consiliare, con la quale denunciavo che – pur con l’aumento della tariffa per i non residenti a € 2,00 – l’operazione era chiaramente antieconomica e che nessuno avrebbe partecipato (oggi il mio richiamo è stato confermato dai fatti)”.

“Naturalmente la mozione non incontrò i voti della risicata maggioranza”.

“Tutti i consiglieri di maggioranza sono parimenti responsabili come assessori e sindaco del danno economico causato”.

“Il 5 dicembre 2017 il sindaco prendeva atto della mancanza di offerte. In conseguenza prorogava il bando di ulteriori 60 giorni.

“Ed ecco il 5 febbraio 2018, siamo a oggi: si celebra il funerale del bando voluto da Enzo Canepa e redatto dall’Ing. Paliotto (persino premiato per questo capolavoro al contrario!). Un amministratore serio, dopo aver ignorato – con la sua consueta presuntuosa arroganza tipica degli incapaci – gli ammonimenti altrui, ed aver palesemente fallito, determinando un danno economico rilevante al Comune di Alassio, dovrebbe dimettersi!”

“Ma bisognerebbe essere persone serie per dimettersi …” conclude Galtieri.