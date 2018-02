Alassio, Canepa incassa la riconferma di Toti e annuncia: “Prosegue il nostro impegno”

Alassio. “Ringrazio Toti per la fiducia”. Il sindaco di Alassio, Enzo Canepa, ha accolto con soddisfazione la presa di posizione del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, che lunedì mattina, a margine della riapertura delle scuole di Andora, ha nuovamente indicato l’attuale primo cittadino come indiscusso candidato del centrodestra alle prossime amministrative.

Una conferma, l’ennesima, che rafforza la posizione di Canepa: da tempo il sindaco uscente vive un dualismo politico-mediatico con il “rivale” Marco Melgrati.

“Ringraziamo il presidente Giovanni Toti per la fiducia che ha espresso nei nostri confronti, – ha affermato Canepa. – Prosegue il nostro impegno per portare avanti l’attività amministrativa nell’interesse del territorio. Da parte nostra, totale appoggio al centrodestra per l’importante appuntamento delle elezioni politiche affinché Forza Italia e Lega possano ottenere ad Alassio e in Liguria un ottimo risultato”.