Alassio, Agorà sul nuovo plesso scolastico di Loreto: “Nostre proposte mai ascoltate”

Alassio. “Il gruppo Agorà fin dall’inizio dell’iter di approvazione del progetto della scuola è stato propositivo, ma le nostre indicazioni non sono mai state ascoltate, anzi sono state intese come strumento di intralcio al progetto”. Lo denuncia il gruppo di minoranza Agorà riferendosi alla seduta di ieri in cui è stato approvato l’aggiornamento del Puc fondamentale per dare vita al nuovo plesso scolastico che sorgerà a Loreto.

Le minoranze, infatti, si sono astenute, dopo aver presentato cinque osservazioni. “Erano rivolte alla sicurezza dei bambini che andranno ad usufruire del nuovo plesso scolastico – spiegano da Agorà – Rivestiamo ancora forti perplessità sull’individuazione della zona di intervento e sulla mancanza di una visione complessiva, anche sull’uso futuro dell’attuale plesso scolastico, che verrà dismesso dopo aver speso molti soldi per la sua messa a norma”.

“Rimandiamo al mittente le accuse – conclude la minoranza – citando Gibran: ‘Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso'”.