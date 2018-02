Al Social Bar Nonunomeno una serata con Alassio X Noi: ecco i possibili assessori alla cultura

Alassio. Lunedì 14 febbraio alle 20 al Social Bar Nonunomeno al quarto piano della biblioteca civica alassina in piazza Airaldi e Durante si terrà una “cena sociale” del gruppo civico “Alassio X Noi”.

“Sarà un’ottima occasione per stare insieme in maniera diversa e per poter conoscere meglio sia il gruppo sia il candidato sindaco Aldo De Michelis in una serata leggera e diversa rispetto alle altre”, spiegano dalla lista civica.

Il menù andrà dall’antipasto al dolce con bevande e caffè compresi al prezzo di 20 euro ciascuno. Dati i posti limitati, invitiamo a confermare la presenza contattandoci via e-mail all’indirizzo alassioxnoi@gmail.com.

“Abbiamo scelto di tornare al Social Bar Nonunomeno perché lo consideriamo davvero un fiore all’occhiello della nostra città nonché motivo di orgoglio – dice Aldo De Michelis – e vogliamo sostenerlo in tutti i modi possibili perché il suo potenziale è grande. Può permetterci, infatti, di creare gemellaggi con altre realtà italiane e straniere impegnate in attività simili a sostegno del disabile (come ve ne sono a Bologna, Napoli e Torino solo per citarne alcune) ma, ovviamente, prima di far questo va creata una rete di servizi che permetta a noi di invitarli e ospitarli secondo quelle che sono le loro reali esigenze. Spiagge attrezzate, alberghi ed eventi ad hoc sono solo alcuni esempi su come Alassio potrebbe diventare facilmente una città a misura dei bisogni del disabile.”

“Si trova all’interno della stessa struttura che ospita la biblioteca civica Renzo Deaglio e una maggiore e migliore sinergia con la biblioteca è ciò che ci impegneremo a fare sin dal primo giorno in cui ci troveremo ad amministrare la città. La cultura può fare molto per questa splendida realtà.”

“A proposito di cultura – continua il candidato sindaco di Alassio X Noi – al momento nel gruppo si sono proposte due valide persone per ricoprire il ruolo di assessore alla cultura: Caterina Damonte, docente oggi in pensione che ha insegnato per circa trent’anni nelle scuole alassine, e Matteo Miniaci, mental coach e giovane scrittore, autore del libro ‘Occirientali’ in uscita a marzo con la casa editrice LuoghInteriori”.

“Colgo l’occasione per rilanciare l’invito a tutti coloro che amano Alassio a fare un passo avanti e proporsi all’interno della nostra lista. Il voto di maggio si avvicina e, dopo, 7 mesi di incontri con la città e confronti pubblici, siamo pronti alla fase conclusiva della campagna elettorale.”