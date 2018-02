Al Barone Rampante un mese di febbraio ricco di appuntamenti

FOTOGRAFIA

Dal 17 febbraio al 10 marzo

Corso di Fotografia pratica per ragazzi e adulti a cura di Emilio Rescigno e Emanuele Zuffo (fotografi professionisti)

4 incontri ( 3 lezioni teoriche e un’uscita)

il sabato ‪

Costo 120 euro

FUMETTO

Dal 27 febbraio al 17 aprile

Corso di teoria e tecnica del Fumetto per ragazzi e adulti a cura di Renzo Sciutto (fumettista e illustratore)

7 incontri di due ore ciascuno

il martedì

Costo 80 euro

TEATRO

Dopo il successo del primo ( dicembre 2017) terra’ un altro corso di improvvisazione teatrale per adulti al Barone Rampante dal mese di febbraio 2018 Manuel Zicarelli, attore di teatro, cinema (La città ideale Regia: Luigi Lo Cascio 2012), e televisione (La classe degli Asini / Regia: Andrea Porporati, Rosella / Regia: Gianni Lepre Ulisse / Regia: Michelangelo Pepe) diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, che recentemente ha girato due fiction: con l’attrice spagnola Vanessa Incontrada, la nuova serie televisiva per Rai Uno dal titolo “Il Capitano Maria”, prodotta da Palomar Oz Film e e con Gianni Morandi “L’isola di Pietro”, prodotta da Lux Vide per Canale 5.

Laboratorio di improvvisazione teatrale per adulti (dai 18 anni) “La magia dell’attimo teatrale” a cura di Manuel Zicarelli (Teatro Stabile di Genova)

Livello base

5 incontri di 2 ore e mezzo ciascuno

In un giorno alla settimana da concordare

dalle 20.30 alle 23.00

Costo 100 euro

Info e iscrizioni

‪Tel : 348 / 8978684‬‬

c.ilbaronerampante@libero.it

www.compagniabaronerampante.it

Segreteria aperta presso la sede sociale di Via Municipio 3 a Borgio Verezzi il ven ‪‪dalle 17 alle 19‬‬