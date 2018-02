Agricoltura, Costa (Noi con l’Italia): “Canoni allo Stato per i terreni demaniali? Dovrebbe essere il contrario”

Liguria. C’è anche l’agricoltura tra i temi al centro dell’agenda politica di Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di ‘Noi con l’Italia’ nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia-Genova). “Un comparto – dichiara l’esponente del centrodestra – spesso difeso e sostenuto soltanto a parole. Mai come oggi occorre capire che il valore dell’agricoltura va al di là del pur rilevantissimo aspetto economico: c’è infatti in ballo un discorso sociale e ambientale”.

“Sostenere i presidi agricoli, in particolare nei territori meno popolosi e colpiti più degli altri da un progressivo impoverimento del tessuto sociale e demografico, significa lottare contro il dissesto idrogeologico, uno dei grandi temi nazionali e spezzini. Una misura che potrebbe concretamente valorizzare l’agricoltura ed esaltarne il ruolo di ‘sentinella’ del territorio? Dire stop al pagamento di canoni allo Stato per chi vuole avviare un’attività agricola su un terreno demaniale inutilizzato. Non ha senso. Sarebbe più logico il contrario! Questo è uno dei punti che spero di poter sviluppare alla Camera dei deputati se avrò l’onore di essere eletto”.

“La tutela dell’ambiente e del territorio è intimamente legata alla presenza umana. Una presenza umana – sostenibile e attenta, naturalmente – che non merita di essere demonizzata, come troppo spesso accade, da parte di chi, per esempio, pensa che probabilmente le Cinque Terre siano sempre state così, e non siano arrivate al loro splendore unico grazie al caparbio intervento dell’uomo” conclude il candidato di “Noi con l’Italia”.