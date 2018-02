Andora. Studentesse e studenti diplomati delle scuole medie e superiori di Andora premiati per meriti scolastici. Ieri pomeriggio, nella sala consiliare di Palazzo Tagliaferro, si è tenuta la quarta edizione della “Giornata dello Studente”: una iniziativa promossa dall’amministrazione Demichelis, che ha visto coinvolte complessivamente più di 130 persone, in un pomeriggio di festa e di congratulazioni per le eccellenze delle ragazze e dei ragazzi andoresi.

Hanno ricevuto un assegno di studio le ragazze e i ragazzi che hanno conseguito lo scorso anno il diploma di licenza media ossia Aljos Aliraj, Camilla Corio, Margherita Moretti, Marina Vigo, Michael Celestino e Vittoria Infurna.

Un assegno di studio e una pergamena di merito hanno ricevuto anche coloro i quali si sono diplomati alla maturità lo scorso anno scolastico. Nel dettaglio, si è trattato di Alessandro Siri, Alice Vassallo, Andrea Bonavia, Anna Giulla, Avital Dell’Ariccia, Azzurra Terranova, Chiara Aura Novaro, Elena Dallerice, Eleonora Galleano, Elisa Boglioli, Elisa Panaino, Francesca Verda, Giorgio Giachello, Greta Nicolosi, Laura Delfino, Luca Oddone, Marina Gariglio, Milena Gianelli, Nicolas Giudice, Riccardo De Santis, Riccardo Vukovic, Sara Massa, Sara Perin, Simone Amico, Simone Sabucci, Soufyane El Assili, Tania Lisato, Valerio Vigo e Vittoria De Leo.

Infine, in collaborazione con il Lions Club “Andora-Valle del Merula”, guidato dal presidente Bruno Zanoni, hanno ricevuto un encomio anche le ragazze e i ragazzi di seconda media che si sono distinti nel concorso internazionale Lions “Un Poster per la Pace”. Gli otto premiati sono stati Adele Lanfredi, Andrea Pietro Isacco Risso Amey, Daniele Marrocchelli, Erika Agozzino, Lorenzo De Stefano, Valentina Ma Jia Yi, Vanessa Di Benedetto e Viola Bottero.

“Si tratta di una giornata molto importante per Andora – ha sottolineato il sindaco Mauro Demichelis – Infatti, questi studenti andoresi hanno ricevuto un riconoscimento concreto per l’impegno che hanno dimostrato negli studi scolastici.”

Un pomeriggio dedicato alla valorizzazione dell’importanza della preparazione scolastica per la formazione della persona: “I ragazzi e le ragazze che ho avuto l’onore di premiare rappresentano il futuro del nostro paese – aggiunge Daniele Martino, consigliere all’istruzione – Si tratta di Andoresi che ci rendono orgogliosi di appartenere a questa comunità.”

La dirigente scolastica Maria Teresa Nasi ha sottolineato come gli studenti andoresi si facciano onore anche nel proseguimento degli studi: “Sono entusiasta di questa iniziativa, che conferma una sintonia forte fra l’istituzione scolastica ed il comune”, dichiara Maria Teresa Nasi, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Andora-Laigueglia che conclude evidenziando come “gli studenti che nello scorso anno hanno conseguito la licenza media in maniera eccellente, si stiano distinguendo con successo anche nelle scuole superiori”.