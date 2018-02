Ad Andora iniziative per famiglie e anziani promosse dall’assessorato alle politiche sociali

Andora. Una gita al Porto Antico di Genova è la prima di una serie di iniziative promosse dall’Assessorato alle Politiche sociali, dedicate alle famiglie e agli anziani.

Dopo il successo riscosso dai corsi di pittura, computer, cucito realizzati nei due centri sociali di Andora, sono al debutto una serie di iniziative che si aprono anche alla famiglia.

“Abbiamo pensato a gite che, per le loro destinazioni, possono essere condivise fra nonni e nipoti, ma anche genitori e figli. Occasioni per partecipare a manifestazioni, visitare musei e mostre, luoghi culturali e di divertimento – ha spiegato Patrizia Lanfredi, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Andora – Sono destinazioni pensate per le famiglie, che possano unire più generazioni”.

Il primo appuntamento è per sabato 11 marzo, con la Gita al Porto Antico di Genova, teatro, fra l’altro, dell’evento “Fantasy e Hobby”, mercatino della creatività e hobbistica, ospitato in una location che offre tante alternative di divertimento come l’Acquario, il Museo del Mare, la Città dei bambini.

Le iscrizioni si ricevono nell’Ufficio Politiche sociali del Comune di Andora, ogni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 10.00 alle 13.00. Il Comune provvederà all’organizzazione del viaggio in pullman, mentre i partecipanti saranno poi liberi di scegliere l’attrattiva preferita a cui accederanno con spese a proprio carico. Le prossime iniziative si svolgeranno nel mese di aprile e maggio.