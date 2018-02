Il Forum Ligure e il Forum Genovese del Terzo Settore eleggono i nuovi portavoce

Liguria. Il Forum Ligure e il Forum Genovese del Terzo Settore hanno rinnovato in questi giorni le proprie cariche sociali.

Andrea Rivano è il nuovo portavoce del Forum ligure del Terzo Settore. Cresciuto a livello associativo in Anspi Liguria, 44 anni, è protagonista di molteplici esperienze nel mondo del volontariato e nell’associazionismo di promozione sociale e sportivo, oltre a essere impegnato da anni nel coordinamento ligure del Forum e sulle tematiche del terzo settore. Rivano potrà contare su una squadra, già ampiamente rodata, che si identifica sia nel Comitato di Coordinamento che nel Consiglio Regionale.

Al contempo si è svolta l’assemblea del Forum Genovese del Terzo Settore che ha nominato i suoi nuovi organi associativi ed ha individuato nel 49enne Stefano Kovac il suo nuovo portavoce. Cresciuto a livello associativo in Arci, è stato anche lui protagonista di molteplici esperienze in ambito associativo e nelle attività di cooperazione internazionale.

“Il Forum Regionale dovrà necessariamente contare su una rinnovata struttura operativa che vedrà una forte sinergia tra il coordinamento regionale e i coordinamenti provinciali con particolare riguardo al genovese con il quale saranno svolti alcuni percorsi comuni. L’impegno del Forum proseguirà nel sostenere il terzo settore nella costruzione del Nuovo Welfare come soggetto generativo, in grado di produrre valore per le comunità e innovazione sociale, a partire dalla piena applicazione della riforma legislativa nazionale in corso e della legge regionale di settore”.

“Auguriamo ai nuovi eletti un buon lavoro, consapevoli dell’impegnativo cammino che gli aspetta e li vedrà coinvolti da subito nelle tematiche che interessano il terzo settore nella sua globalità”.