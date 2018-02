Albenga. Basta un pari alla Veloce per rafforzare il primato. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, infatti, è stato battuto a domicilio per 2 a 0 dalla Dianese e Golfo, a segno con Di Mario e Colli.

I granata di mister Mario Gerundo hanno impattato per 2 a 2 sul campo del Quiliano & Valleggia, rimontando un doppio svantaggio. La formazione guidata da Enrico Ferraro è andata in gol con Kuka e Marouf; i savonesi hanno replicato con le reti di Guerra e Palomba. La Veloce allunga così a più 3 sulla seconda in classifica.

Undicesimo risultato utile consecutivo per il Celle Ligure, che però spreca l’opportunità di balzare in seconda posizione ed avvicinare la capolista. I giallorossi sono passati in vantaggio per primi con Bianchi; il Bordighera Sant’Ampelio ha ribaltato il risultato con l’autogol di Cosentino e la rete di Ascone; allo scadere Orcino ha fissato il punteggio sul 2 a 2.

Viaggia in zona playoff anche la San Stevese, vittoriosa per 3 a 1 sul terreno del San Bartolomeo grazie al gol di Lanteri e alla doppietta di Ciaramitaro. Per i locali rete di Roberto Iannolo.

Sesta vittoria casalinga consecutiva per il Pontelungo. Al Massabò di Leca è caduto il Camporosso, battuto per 3 a 0. Per la squadra di mister Fabio Zanardini doppietta di Rossignolo e gol di Dushi.

Un successo che per gli albenganesi vale il sesto posto solitario. Staccano lo Speranza, sconfitto a domicilio da una brillante Aurora. I gialloneri cairesi si sono imposti per 1 a 0 grazie ad un gol di Zela nei primi scampoli dell’incontro, conquistando così il sesto successo stagionale.

La Letimbro non è riuscita ad andare oltre il pari sul terreno di gioco del pericolante Sanremo 80. Savonesi in vantaggio con Cossu; le reti di Vecchiotti e Siberie hanno portato avanti i padroni di casa e nel finale di gara Vanara ha realizzato il definitivo 2 a 2.

Con lo stesso risultato è finita la partita tra Altarese e Sassello. I biancoblù, determinati a risollevarsi da una difficile situazione di classifica, si sono portati in vantaggio per due volte, con le reti di Porro e Panaro. I giallorossi sono stati capaci di rispondere, pareggiando prima con Lai e poi, per il 2-2 finale, con Grosso.