Il 12 febbraio la Provincia di Savona “accende” gli autovelox: ecco la mappa e i limiti di velocità

Albenga. Annunciati da tempo, e più volte finiti al centro di voci incontrollate sulla presunta accensione. Gli autovelox installati negli scorsi mesi dalla Provincia di Savona avevano quasi dato vita ad una “psicosi”: la loro possibile riattivazione era diventata uno degli “incubi ricorrenti” degli automobilisti di tutta la provincia.

E questa mattina l’ente ha dato l’annuncio ufficiale: i velox saranno tutti operativi a partire da lunedì 12 febbraio. In totale sono sei, dislocati lungo tre strade provinciali: la Sp29 del Colle di Cadibona, la Sp42 San Giuseppe – Cengio e la Sp6 Albenga – Casanova Lerrone – Passo del Cesio.

Sulla Sp29 saranno tre. Il primo in località Maschio, direzione Altare, al km 149+500: il limite di velocità per gli autoveicoli sarà 80 Km/h, per le moto 60 Km/h. Il secondo invece al km 147+300, in località Montemoro, sempre in direzione Altare, con limite per tutti fissato a 60 Km/h. Il terzo, infine, nel viadotto Gazzana (comune di Altare, km 140+600), in direzione Savona, con limite impostato a 70 Km/h.

Altri due autovelox si trovano invece sulla Sp42 tra San Giuseppe di Cairo e Cengio, nel territorio del comune di Cosseria. Il primo al km 2+100, in direzione Carcare, ed il secondo al km 3+987, direzione Cengio, entrambi con limite a 70 Km/h.

L’ultimo dispositivo è stato installato sulla Sp6, tra Casanova Lerrone e Passo del Cesio, nel territorio del Comune di Albenga . Si trova al km 4+355, e multerà tutte le auto che viaggeranno in direzione Albenga ad una velocità superiore ai 60 Km/h.

La Provincia ha reso disponibili online, a questo link, le informazioni principali e la localizzazione geografica dei rilevatori.