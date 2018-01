Yepp Italia, proseguono le iscrizioni a “Build Your Future” per stimolare lo spirito di intraprendenza dei giovani

Loano/Albenga. Proseguono anche a Loano ed Albenga le iscrizioni per il percorso formativo “Build Your Future” promosso da Yepp Italia e Cisv, con il patrocino di Yepp Europe e con il sostegno della Fondazione Crc, della Wind for Fund e della Cws Digital Solutions.

Dopo il successo della prima edizione, torna il progetto nato per stimolare lo spirito d’intraprendenza dei giovani e per trasmettere loro competenze utili sia per il futuro lavorativo che per la vita personale o associativa. La prima edizione, che si è conclusa nei primi mesi del 2017, ha coinvolto 30 giovani in 6 siti locali Yepp, tra Liguria e Piemonte, e ha visto l’ideazione di 5 start up, di cui due in avanzata fase di realizzazione.

“Build Your Future” propone 5 weekend formativi, itineranti tra Piemonte e Liguria, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti e competenze per sviluppare la propria imprenditività, partendo dalle passioni di ciascuno per arrivare allo sviluppo di un vero e proprio modello di social business. Il tutto attraverso modalità formative interattive, in un ambiente di apprendimento residenziale e non formale.

Saranno affrontati e approfonditi argomenti centrali per chi vuole sviluppare progetti di impresa o di iniziativa sociale:

1. Sono Intraprendente: La Passione › MindMap dell’intraprendenza › Idea2Opportunity › Io intraprendente?

2. Sviluppo dell’Idea: Pensiero Creativo › Problem Solving Creativo › Community Mapping › Brainstorming › Analisi di Mercato › Nicchie di mercato

3. Marketing: Public Speaking › Incontro Imprenditori › Web Marketing

4. Dall’idea al Progetto: Mercato e Valore (Esercitazione al Mercato) › Prototyping › Propensione al rischio › Business Model Canvas

5. Sviluppo: Il Business Plan › Modelli di imprese (sociali) › La ricerca dei finanziatori e il microcredito › Scaling › Pitching › Shark Tank

Il corso è rivolto a giovani dai 16 ai 29 anni, con priorità per chi proviene da siti Yepp, è gratuito (incluso vitto e alloggio nei residenziali), ma è richiesto di aderire al “Fondo di Investimento Build Your Future”. A chi partecipa sarà chiesta una quota di adesione di 40 euro che sarà destinata al Fondo di Investimento di Build Your Future. Chi avrà seguito tutto il percorso, al termine del progetto potrà decidere di ritirare i soldi versati oppure potrà lasciarli nel fondo, insieme a quelli degli altri partecipanti, per sostenere una o più idea imprenditoriale o sociale nata all’interno del percorso “Build You Future”. Chi abbandona il corso invece, perderà la quota, che resterà a disposizione del Fondo e sarà usata per sostenere le idee dei partecipanti che hanno seguito tutto il corso.

Le iscrizioni sono aperte fino al 24 gennaio su questo link: https://www.yepp.it/byf/iscrizione-2018

Build Your Future si inserisce nell’ambito delle attività promosse da Yepp Italia per accrescere le competenze dei giovani sui territori coinvolti nel progetto. Oggi esistono 15 “siti” YEPP in Piemonte, Liguria, Sicilia, Calabria. Un “sito” è in quartiere, un comune o un insieme di comuni dove viene attivata la metodologia Yepp con l’obiettivo di dare ai giovani il potere di esprimere le loro energie e capacità nelle comunità locali. In ciascun sito nasce un gruppo, formato da giovani e da coloro che nella comunità hanno un interesse per la vita giovanile (associazioni, scuole, chiese, biblioteche, ecc).

Si partecipa perché si vuole coltivare un interesse, una passione, e perché ci si vuole dare da fare per far nascere opportunità e risorse, per migliorare territori dove per i giovani c’è poco. Dalle idee si passa a veri e propri progetti e alla loro realizzazione. Cambiano così il ruolo dei giovani e il modo in cui vengono considerati dalla comunità: passo dopo passo, si sfatano i pregiudizi, si modifica l’idea dei giovani che “non” (fanno, sanno…), cresce il loro riconoscimento come cittadini attivi.

In Piemonte e Liguria i siti Yepp sono 13: Genova Cornigliano, La Spezia, Albenga, Loano, Torino Porta Palazzo, Torino Falchera, Langhe, Monviso, Stura, CebMon, Valle Tanaro, Valle Grana, Cuneo con 5 comuni confinanti.