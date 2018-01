Alassio. La 13ª edizione della Coppa Città di Alassio – Winter Cup ha vissuto oggi, venerdì 5 gennaio, il settimo dei tornei in programma.

Sul campo del Ferrando di Alassio si sono affrontate sei formazioni di Giovanissimi 2003. Dodici le partite giocate, sulla distanza di 2 tempi da 15 minuti l’uno. Alla fine hanno alzato il trofeo i genovesi della Levante C Pegliese, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio. Secondo posto per il Centallo, terzo per la James.

di 6 Galleria fotografica Alassio, Winter Cup: i Giovanissimi 2003









I risultati della prima fase.

Girone A

Dianese e Golfo – Levante C Pegliese 0-2, Centallo – Dianese e Golfo 5-0, Levante C Pegliese – Centallo 2-0.

Classifica: Levante C Pegliese 6, Centallo 3, Dianese e Golfo 0.

Girone B

Ospedaletti – James 0-2, Caraglio – Ospedaletti 0-1, James – Caraglio 5-0.

Classifica: James 6, Ospedaletti 3, Caraglio 0.

I risultati della seconda fase.

Girone Argento

Dianese e Golfo – Caraglio 0-2, Ospedaletti – Dianese e Golfo 0-1, Caraglio – Ospedaletti 1-0.

Classifica: Caraglio 6, Dianese e Golfo 3, Ospedaletti 0.

Girone Oro

Centallo – James 1-0, Levante C Pegliese – James 4-1, Centallo – Levante C Pegliese 1-1.

Classifica: Levante C Pegliese 4, Centallo 4, James 0.

Di seguito i nomi di tutti i protagonisti del torneo.

Dianese e Golfo (All. Cristian Corinni): Mucilli Alessio, Giordano Cristian, Scarola Marco, Grossi Lorenzo, Bianchi Mattia, Lanteri Nicolò, Ansaldo Orazio, Sparaventi Alessandro, Favale Francesco, Pirero Andrey, Bregasi Kevin, Grossi Tommaso, Francardo Camillo, Razzoli Christian, Gorlero Andrea, Ceresi Alessandro.

Ospedaletti (All. Marco Cecilli): Galatà Artur, Malatesta Lorenzo, Bacciarelli Dario, Lahmadi Marwan, Eremita Alessio, Jahdallah Walid, Cassini Stefano, Finamore Matteo, Prochilo Gabriele, Panozo Bustamante Freddy, De Razza Steven, Garelli Alex, Evangelista Tommaso.

Levante C Pegliese (All. Antonio Donato): Borlandi Edoardo, Bruno Mattia, Cadoni Mattia, Carrea Edoardo, Ceravolo Matteo, Coniglione Mario, Della Rossa Andrea, Fratiello Arcangelo, Johannessen Andrea, Leone Alessio, Montaldo Davide, Noto Federico, Paglia Mattia, Perez Omar, Salice Giacomo, Traverso Luca, Tubino Davide, Vicini Pietro, Zunino Luca.

James (All. Marco Marzi): Mazzia Stefano, Corizzo Luciano, Monarda Filippo, Traversa Niccolò, Scarfì Alessandro, Crovetti Jacopo, Bruna Alessio, Salvini Matteo, Marzi Matteo, Trocino Lorenzo, Romei Andrea Rosario, Cartasegna Andrea, Mazzotti Samuel, Bianchini Federico, Conforto Daniele.

Caraglio (All. Aurelio Dutto): Deregibus Simone, Aimar Simone, Massa Daniele, Milone Marco, Gastaldi Andrea, Beja Entoned, Martini Samuele, Kollcku Rikard, Gilardi Mattia, Chiotti Stefano, Ellena Cristian, Rosa Francesco, Deromemaj Klaus, Bertolotto Justine Rhenz, Olivero Matteo, Abello Matteo, Bergia Lorenzo.

Centallo (All. Andrea Sasia): Chiavassa Ethan, Rinaudo Luca, Parola Simone, Bongiovanni Daniele, Mocellini Francesco, mestriner Nicolò, Trucco Francesco, Mellano Andrea, Morano Luca, Marro Matteo, Bertola Paolo, Mistretta Matteo, Alladio Michele, Silvestro Marco.