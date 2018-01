Volley, Under 16 maschile. Befana generosa per il Volley Team Finale: incetta di premi al \"Be Fun Volley\"

Il giorno dell’Epifania, a conclusione delle festività natalizie, la nostra Under 16 Maschile del Volley Team Finale, guidata dal Coach Virginia Ciarlo e dal Dirigente Paolo Gualberti, ha partecipato al Trofeo BE FUN che si è svolto tra Foglizzo e Caluso, in provincia di Torino.

Dal Piemonte, i nostri ragazzi allenati dal duo Ciarlo-Paroli, si sono portati a casa non solo premi collettivi, ma anche singoli.

Dopo il secondo posto di circa un mese fa, questa volta il sestetto gialloblu torna dalla provincia torinese con in mano il primo posto nel torneo “Be Fun Volley”, organizzato dalla PGS Foglizzese.

I nostri ragazzi hanno dominato il weekend, con un trittico di vittorie, tutte col punteggio di 2-0, nel contro Chisola, PGS Foglizzese e Pivielle Verde, hanno vinto la semifinale col Pivielle e conquistato l’accesso alla finalissima di Domenica, con il Chisola battuto ancora una volta 2-0.

Tra i premiati singoli, invece, sono emersi ben 2 atleti:

– Fabio Toso che ha ricevuto il premio come miglior giocatore;

– Giovanni Grillo che si è guadagnato il titolo di miglior attaccante della competizione;

entrambi per la rispettiva categoria.

Nonostante un’ottima due giorni non ce l’ha fatta Jacopo Gualberti invece a guadagnarsi il titolo come miglior libero.

Si conferma dunque di ottimo livello il gruppo che lo scorso anno si rese protagonista alle Finali Nazionali in Calabria, che nell’attesa di riprendere il campionato continua a mettere in bacheca piazzamenti di livello, che sicuramente sono un ottimo inizio per questo 2018.

Bravi ragazzi! Forza volley Team Finale!