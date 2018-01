Volley maschile: Ernandes e Louza nella nazionale Under 20

Albisola Superiore. Luca Ernandes e Omar Louza del Volley Albisola sono stati convocati dalla nazionale italiana Under 20 di pallavolo maschile per una stage a Roma. I due atleti saranno al centro sportivo Acquacetosa nel prossimo weekend, sabato 20 e domenica 21 gennaio.

Notevole la soddisfazione della società, che sulla sua pagina Facebook ha reso nota la convocazione e commentato con entusiasmo: “Che, nonostante il momento non positivo, la nostra formazione di serie B avesse al suo interno atleti importanti ne eravamo consapevoli, che fossero di interesse Nazionale ce lo potevamo augurare così quando Lunedì, in segreteria, è arrivata la lettera di convocazione e tra i nomi abbiamo letto quelli di Omar e Luca non possiamo dire di non esser stati contenti. Per i nostri due atleti una chiamata che simboleggia il buon lavoro che in palestra, quotidianamente, viene svolto da tutto il gruppo! Noi non possiamo che augurarci che i nostri atleti ben figurino anche a Roma agli ordini di Monica Cresta. In bocca al lupo ragazzi!”.

Per Ernandes e Louza si tratta di un’occasione per conquistare maggior spazio in maglia azzurra: per il movimento pallavolistico ligure, invece, la conferma di una crescita che può dare molto al volley italiano.