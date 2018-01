Volley: l’Under 16 maschile partecipa al Trofeo Be Fun nel torinese

A conclusione delle festività natalizie la nostra Under 16 Maschile del Volley Team Finale, guidata dal Coach Virginia Ciarlo e dal Dirigente Paolo Gualberti, domani è in partenza per partecipare al Trofeo BE FUN che si svolgerà tra Foglizzo e Caluso, in provincia di Torino.

Il Trofeo, organizzato per l’Epifania, dalla P.G.S. Foglizzese, vedrà i nostri ragazzi impegnati domani in 3 diverse gare:

– alle 10.45 CHISOLA VOLLEY contro VT FINALE;

– alle 14.00 PIVIELLE VERDE contro VT FINALE:

– alle 16.30 PGF FOGLIZZESE contro VT FINALE.

Forza ragazzi, forza Volley Team Finale!!!! Tifiamo tutti per voi!