Albenga. “Nel dna dei rappresentanti del M5S c’è il desiderio innato di fare i parlamentari a stipendio fisso e a costo zero, da oggi neppure disposti più a scrivere le leggi. Sì, perché la novità di Albenga è che, mentre promette di cancellare 400 leggi, il Signor Di Maio, con un curriculum davvero incredibile per essersi solo iscritto alla facoltà di legge e aver fatto ad oggi un solo mestiere, lo steward allo stadio San Paolo per vedere gratis le partite del Napoli, oggi ha demandato alle associazioni agricole di categoria l’impegno di scrivere le leggi per consentire al Parlamento di discutere ed eventualmente votarle”.

E’ il consigliere comunale di Forza Italia Eraldo Ciangherottti che si scaglia contro il M5S e la visita di Di Maio nel territorio ingauno, con un incontro con il settore agricolo della piana ingauna.

di 19 Galleria fotografica Di Maio ad Albenga









“Adesso, il M5S vorrebbe insegnare come in Parlamento sia possibile con loro al governo prendere le indennità senza fare nulla, solo la ginnastica di alzare la mano per votare e basta. Vergognosi. A Roma non sono capaci a mantenere pulita una città e si candidano a sfasciare l’ Italia già gravemente danneggiata dai governi Letta-Renzi-Geniloni e dai vari conflitti di interesse con le banche” dice l’esponente forzista.

“Il Signor Di Maio ed il Movimento da lui rappresentato dovrebbero una buona volta capire che chi sceglie di candidarsi al Parlamento deve conoscere le esigenze della popolazione che vive sul territorio e portare a Roma le istanze del territorio per le quali in campagna elettorale si è impegnato. Qui nessuno dice cosa verrà fatto dai M5s a Roma nella prossima legislatura qualora sciaguratamente dovessero vincere le elezioni politiche”.

“Silvio Berlusconi, invece, ha lanciato un programma chiaro: sulle pensioni per consentire agli anziani di elevare a mille euro le pensioni minime, sulla sicurezza nelle città con più poteri ai sindaci, sul controllo dell’immigrazione massiva con la riduzione dei flussi migratori, sulla famiglia e il ruolo dei genitori con figli a carico” conclude Ciangherotti.