I vini della Cooperativa Viticoltori Ingauni in partenza per la Parigi-Dakar

I vini della Cooperativa viticoltori ingauni sono in partenza per la Paris-Dakar che, a dispetto del nome, quest’anno parte il 6 gennaio da Lima, in Perù, per arrivare, il 20 dello stesso mese, a Cordoba, in Argentina.

Sono proprio i Viticoltori ingauni, infatti, a sponsorizzare (assieme ad altri partner nazionali) gli unici due piloti liguri partecipanti al massacrante raid, Fausto Vignola, 37 anni, di Pogli, frazione di Ortovero, e Maurizio Gerini, 33 anni, di Chiusanico, entroterra di Imperia. Entrambi sono piloti enduro professionisti ed hanno all’attivo numerose vittorie internazionali, campionati italiani nel palmares e trofei conquistati sulle piste di tutto il mondo.

Massimo Enrico, presidente dei Viticoltori ingauni, è visibilmente emozionato: “Per una cantina cooperativa come la nostra sponsorizzare due piloti internazionali è un vanto. Aggiungiamo che Fausto Vignola è un nostro concittadino ed è evidente che l’emozione sia forte. Siamo tutti a tifare per loro e, in ogni caso, brinderemo alla loro partecipazione con i vini della Riviera. In caso di buoni piazzamenti apriremo il nostro Piganò, lo spumante di pigato”, commenta a pochi giorni dalla partenza dei due piloti.

I due piloti corrono per il Team Solarys Racing di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, con Franco Guerrini, team manager della squadra, che ha creduto fortemente nelle potenzialità dei due piloti, affidando loro la guida di due potenti Husqvarna 450 Rally dotate di tutta la strumentazione atta alla navigazione, si misureranno su 14 tappe che sviluppano nella totalità circa 11000 chilometri in 16 giorni di gara che metteranno a dura prova l’equilibrio psico-fisico.

Obbiettivo finale della spedizione tosco-ligure che vedrà anche al seguito la partecipazione a bordo di un pick-up Mitsubishi, di Franco Iannone, 54 anni giornalista e speaker imperiese che seguirà i due raider tappa dopo tappa, raccontando giornalmente attraverso report video fotografici e comunicati stampa, l’avventura sudamericana dei piloti alla loro prima esperienza dakariana, è l’arrivo sull’affollata pedana argentina di Cordoba.

Difficile misurarsi con i top rider internazionali che corrono con i colori ufficiali di importanti case motoristiche come Ktm, Honda, Yamaha, tra le altre e tenere testa ad agguerriti competitor. I due piloti liguri potranno usufruire delle cure meccaniche del “mago” spagnolo Juan Pedregà.

