Villanova, guida auto rubata senza la patente: 21enne finisce in carcere

Villanova D’Albenga. Ricettazione, guida senza patente e mancanza di documenti di identità. Sono i reati dei quali deve rispondere un marocchino di 21 anni, S.M., che la notte scorsa è stato sottoposto ad un fermo di polizia giudiziaria da parte dei carabinieri della stazione di Villanova D’Albenga.

L’uomo era al volante di una vettura che è stata fermata da una pattuglia in servizio perlustrativo nella zona del centro cittadino. M.S., in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è apparso subito stranamente nervoso ed ha esitato a mostrare i documenti ai militari. Poco dopo ha confessato agli uomini dell’Arma di essere senza documenti di identità e soprattutto di non aver mai conseguito la patente di guida.

Da successivi accertamenti, tra l’altro, è emerso che la Fiat Panda sulla quale viaggiava era provento di un furto avvenuto nel comune di Sanremo e denunciato nella giornata di ieri.

Di conseguenza, visto che al giovane è stato contestato anche il reato di ricettazione, il pubblico ministero di turno Vincenzo Carusi ne ha disposto il fermo e il trasferimento nel carcere di Genova Marassi in attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo che sarà effettuato dal gip Francesco Meloni.