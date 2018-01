Villanova d’Albenga: guasto all’acquedotto ma nessuno se ne accorge grazie a una notte di superlavoro

Villanova D’Albenga. “Bravi allo staff tecnico della Sca, per la loro serietà ed efficienza”. Le lodi arrivano dal sindaco di Villanova D’Albenga, Pietro Balestra, dopo che questa notte i tecnici hanno riparato un guasto all’acquedotto che rischiava di lasciare “a secco” i rubinetti dei residenti.

“Questa notte mentre noi dormivamo – racconta il primo cittadino – una squadra della SCA assieme a una della ditta Caramello, coordinati dal geometra Baldini, sono intervenuti per sostituire la pompa principale dell’acquedotto di Villanova, bruciatasi improvvisamente ieri alle 23, lavorando ininterrottamente tutta la notte sino a questa mattina alle 8”.

“Desidero ringraziare pubblicamente per il loro lavoro e il loro spirito del dovere chi ha consentito ai Villanovesi di svegliarsi questa mattina e trovare la acqua dai propri rubinetti senza accorgersi di quanto è successo – conclude Balestra – Un ringraziamento all’avvocato Emanuela Preve, neo presidente di SCA, per la sua costante presenza e per l’azione di stimolo che compie per affrontare le molteplici problematiche da anni irrisolte”.