Video ricette registrate in italiano e in dialetto alassino: l’iniziativa nella città del Muretto

Alassio. Per l’iniziativa #annodelcibo, promosso dai Ministeri dei Beni Culturali e dell’Agricoltura, l’amministrazione comunale di Alassio in collaborazione con il Centro Studi dell’Istituto alberghiero, enti, associazioni e cittadini lanciano una campagna per la salvaguardia e la valorizzazione delle ricette della tradizione. Grazie alla Cucina del Sorriso, primo laboratorio multimediale per la Liguria, i piatti del cuore della “Città del Muretto” saranno videoregistrati, sia in italiano sia in dialetto alassino.

Il progetto pedagogico di ricerca-azione coinvolgerà le associazioni culturali, i circoli, gli storici e i nonni della “Città del Muretto” con l’obiettivo di creare un video-ricettario che, attraverso i nuovi media, possa socializzare l’identità culinaria dei borghi e delle frazioni di Alassio. Un percorso didattico incentrato sulla trasmissione dei saperi e dei sapori tra generazioni che porterà a condividere i miti e i riti legati ai piatti della memoria con protagonisti, in qualità di mentori, gli ultimi custodi dei piatti del “cuore”.

La “banca delle ricette” si fonda sulla trasmissione della conoscenza e delle competenze di padre in figlio, di nonno in nipote ed ha come obiettivo primario quello di non disperdere l’enorme patrimonio materiale ed immateriale legato alla cucina dei borghi e delle frazioni alassine, un bene comune che verrà fissato su supporto digitale per lasciare ai posteri traccia dei segni distintivi di una comunità che, altrimenti, rischia di essere omogeneizzata dalla globalizzazione, dai suoi rituali e dalle new age.

Il progetto è promosso dall’assessorato alle attività educative del Comune di Alassio e dal Centro Studi F.M. Giancardi ed è svolto in collaborazione con Associazione Vecchia Alassio, Azienda Agricola Ciapparin Cosio D’Arroscia, Azienda Agricola Baldizzone Andrea di San Remo, Azienda Agricola Comparato Diego di Casanova Lerrone, Azienda Agricola Piccardi Claudia di Mallare, Azienda Agricola Grenna Marcello di Casanova Lerrone e Azienda Agricola “Le Roveri”, punto vendita di Campagna Amica di Alassio.

“Un progetto molto importante, sia dal punto di vista sociale e formativo, che da quello della valorizzazione e della promozione delle eccellenze del nostro territorio, capace di coinvolgere numerosissime realtà. Siamo orgogliosi di poter ospitare nella nostra Città questa iniziativa e ringraziamo il Centro Studi dell’Istituto Alberghiero e tutti coloro che contribuiscono alla sua buona riuscita” commenta Lucia Leone, Assessore alle Attività Educative del Comune di Alassio.

Le attività coinvolgeranno gli alunni delle classi terminali del Corso Enogastronomico e saranno coordinate dai docenti Katiuscia Giuria, Rita Baio, Antonella Annitto, Maria Elisabetta Corradi, Monica Barbera e Franco Laureri.