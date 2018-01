Via alla differenziata “spinta” a Bergeggi, il sindaco suona la carica: “Ora è difficile, ma ci si abitua”

A Bergeggi è iniziata la “rivoluzione” del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. I cittadini, da ora in avanti, dovranno abituarsi al sistema di raccolta “spinta”: un bel cambiamento, ma fortemente voluto dall’amministrazione comunale convinta che sia, oltre che un obbligo di legge, “un dovere morale di una società civile”.

Proprio il primo cittadino Roberto Arboscello, dalla sua pagina Facebook, ha commentato la novità con soddisfazione e un pizzico di ironia: “Ho combattuto ma alla fine ho vinto io!

Primo giorno di differenziata spinta a Bergeggi….è stata dura ma ce l’ho fatta. Manuale alla mano, 30 minuti per capire dove andavano le cose. E dire che credevo di sapere tutto…..ma oggi ogni cosa da gettare sembrava strana….Dai che il difficile è l’inizio, poi ci si abitua! E tranquilli, sono preparato anche a qualche insulto…all’inizio ci sta”.

Alle sue parole fanno eco quelle del vicesindaco Luca Gaggero che racconta il suo approccio con il nuovo sistema di raccolta: “Partiamo con la differenziata! Forza che ce la facciamo! Tra l’altro abbiamo dei nuovi argomenti di dialogo in famiglia. ‘Dove va la carta del prosciutto cotto finito’?. Discussione di 30 minuti terminata con consulto di manuale del Comune che ormai è la nuova bibbia. Ed ovviamente mia figlia di 6 anni mi dà dei punti”.

Il progetto sulla raccolta differenziata era uno dei punti fondamentali del documento programmatico del sindaco Roberto Arboscello: “Io e tutta la mia amministrazione, ma anche la cittadinanza come ha dimostrato durante gli incontri preparatori, abbiamo da sempre creduto nell’importanza della raccolta differenziata”.

“L’amministrazione comunale ha lavorato molto nell’ultimo anno al fine di progettare un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani che coniugasse nel migliore dei modi la necessità di incrementare considerevolmente la quantità di rifiuti differenziati con la volontà di non cambiare radicalmente le abitudini della cittadinanza, facendo particolarmente attenzione che il nuovo sistema non incidesse troppo sulla tassa dei rifiuti. Abbiamo messo tutto l’ impegno possibile affinché il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani si dimostri efficiente, economico e di semplice applicazione. Ma, per raggiungere i migliori risultati, servono ora l’impegno e la volontà di tutti coloro che abitano, lavorano e frequentano (penso ai turisti) il nostro territorio” prosegue il sindaco.

Fino al 16 gennaio 2018, dal lunedì al sabato (escluso i festivi) dalle 8 alle 12, presso gli uffici “ex Area Marina Protetta” sarà possibile ritirare il materiale necessario ad effettuare la raccolta e anche quello informativo.