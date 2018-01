Via al concorso di eloquenza del Lions Spotorno: il 2 febbraio le selezioni

Spotorno. Sono state fissate le fasi di selezione dei candidati savonesi aspiranti al titolo di Cicerone dell’anno, ovvero i partecipanti al concorso di eloquenza organizzato dai Lions di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio.

Questa edizione si caratterizzerà per la tematica che i giovani studenti degli istituti Superiori saranno chiamati a commentare secondo la loro personale interpretazione: venerdì 2 febbraio, alle 15,30, nella Segreteria del Past Direttore Internazionale Roberto Fresia a Savona, nella centralissima via Paleocapa, con la presenza tra gli altri del Presidente del Distretto Leo del 108ia3 Emilia Fresia, assisteremo alle interpretazioni del tema “La scienza ci ha reso dei, prima ancora che fossimo degni di essere uomini” di Jean Rostand.

Sarà questa l’edizione del trentennale di fondazione del Lions Club organizzatore che festeggia contestualmente il ventennale di gemellaggio con il lions francese Le Cannet- Mougins.

Non a caso proprio nei giorni scorsi si sono svolte le selezioni dell’edizione francese del concorso, giunto alla sua trentesima edizione. Dai francesi, 15 anni fa, il referente storico del concorso Antonio Rovere trasse ispirazione per portare nelle nostre scuole questa singolare e spettacolare iniziativa. Una ragione in più per dare significato al gemellaggio: il tema sviluppato dai nove giovani transalpini provenienti dai Licei di Cannes e Grasse era esattamente lo stesso.

“Dovremo attendere il 24 febbraio per conoscere i giovani savonesi he si contenderanno il trofeo Cicerone d’argento e il titolo di Eloquente dell’anno con inizio alle ore 15,30 in Sala Rossa a Savona. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Savona, che da sempre collabora attivamente con il Lions Club spotornese” spiega il referente del Concorso

Antonio Rovere.