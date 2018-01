Savona. Vittoria di rigore, per la Veloce, che grazie a due penalty, calciati magistralmente da Maida e Vejseli, supera il Don Bosco Intemelia, nel big match del primo turno del girone di ritorno del Campionato di Prima Categoria e si porta al comando della classifica.

“La vittoria non è mai stata in discussione, seppur contro un avversario davvero forte, che abbiamo scavalcato il testa alla graduatoria” – afferma il giocatore granata Andrea Lavagna – “Temevamo la squadra imperiese, ma siamo scesi in campo con mentalità e piglio giusti, per venire a capo della gara, riuscendo nell’intento”.

Poi continua: “Il primo posto non ci deve far perdere la testa, ma darci maggiori motivazioni, per continuare su questi ottimi livelli; il difficile viene ora, ma sono certo, che fin da domenica prossima (ndr, derby col Quiliano) sapremo essere all’altezza del compito”.