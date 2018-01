Varazze. Una scuola materna dove i piccoli alunni studiano in inglese. Non siamo a Londra, ma a Varazze dove, dal 2014, l’sitituto paritario dell’Infanzia “Guastavino” ha aperto una sezione nella quale i bambini frequentano una scuola madrelingua inglese, “full immersion”.

La sezione inglese è una classe mista composta da bambini dai 3 ai 5 anni e al momento ci sono 18 iscritti a tempo pieno che fanno lezione dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì, seguiti da due maestri: un madrelingua laureato con l’abilitazione inglese per insegnare e un’insegnante laureata e con l’abilitazione per insegnare inglese.

“Iniziando così piccoli i bambini hanno il vantaggio di possedere più flessibilità mentale e accettano le cose nuove senza fatica. Come molti possono testimoniare, l’acquisizione di un’altra lingua, per esempio un dialetto, non interferisce con la conoscenza della lingua madre (italiano). A questa età precoce imparano a parlare come un madrelingua senza accento” spiegano dalla scuola paritaria.

“I bambini usano l’inglese svolgendo le loro quotidiane attività scolastiche, non ‘studiano’ inglese come nelle scuole primarie e secondarie ma viene vissuta nei diversi contesti della scuola materna. Con l’insegnante madrelingua, parlando sempre in inglese, lo apprendono con naturalezza; all’inizio rispondono in italiano, poi poco a poco rispondono anche in inglese, cominciano anche a giocare utilizzando la lingua e riescono a seguire una storia o un cartone animato in inglese. Sono quindi in grado di guardare programmi televisivi per bambini in inglese a casa o capire persone che lo parlano” aggiungono dall’istituto Guastavino.

“Per esempio questa settimana abbiamo imparato un po’ di geografia con aggettivi utili, letto la storia, ‘The Scarecrows’ Wedding’, impararato un balleto folkloristico americano e la canzone ‘Oh Susannah’, imparato un po’ della terminologia relativa al baseball, e anche un po come si gioca (‘throw, catch, and hit the ball’, ‘run to first base’, ecc.), controllato il nostro orticello dove in dicembre abbiamo piantato semi di fave e svolto la normale attività scolastica seguendo le istruzioni in inglese del maestro Richard e della maestra Elisa” spiegano i docenti.

L’unica cosa italiana della nostra giornata degli alunni della scuola dell’infanzia Guastavino è il menu, rigorosamente di tradizione mediterranea. “Alla Scuola Dell’Infanzia Guastavino siamo orgogliosi della nostra sezione inglese e sarebbe bello che tutti potessero venire a conoscenza della nostra realtà, per questo abbiamo organizzato un Open Day di due giorni che si terrà il 24 e il 25 gennaio dalle ore 10 alle ore 16, il 24 gennaio alle ore 16 e 30, invece, si terrà un incontro aperto a tutti dove illustreremo nel dettaglio le nostre attività” concludono dalla scuola.

Per qualunque informazione è possibile contattare il numero 366.59.75.711 o inviare una email all’indirizzo asiloguastavino@gmail.com.