Celle Ligure. Il Varazze chiude la pratica Caperanese nel primo tempo, grazie alle reti realizzate da Mori (al 20°) e Garetto (al 45°).

La settima vittoria in campionato, sesta consecutiva, consente ai nerazzurri di chiudere il girone di andata, a ridosso della zona play off.

“La prima gara, dopo una sosta, è sempre imprevedibile” – afferma il dirigente Luca Calcagno – “per di più se si deve affrontare una compagine organizzata come la Caperanese. Il Varazze ha giocato una partita perfetta, mettendo in mostra qualità di gioco, voglia, determinazione, che lasciano ben sperare in proiezione futura”.

Grazie al filotto di vittorie avete rimesso in piedi un campionato partito in modo negativo, dimostrando di essere una squadra capace di giocare a viso aperto con tutti… Quali aspettative avete, a questo punto, per il girone di ritorno?

“Dall’esito delle prossime tre gare (ndr, contro San Gottardo, Isolese e Bogliasco), capiremo quale tipo di torneo andremo a disputare. La convinzione della dirigenza è, che – se affronteremo ogni gara con lo spirito odierno – potremo toglierci parecchie soddisfazioni”

Queste le formazioni del match appena disputato:

Varazze Don Bosco: S. Maralino, G.Maralino, Camogli, Kepi, L.Baroni, Morando, Garetto, Gagliardi, Perrone, Mori, Rampini

Caperanese: Perazzo, Dondero, Y. Cogozzo., Sambuceti, Rolandelli, A.Cogozzo, Rizzardi, Assalino, Levaggi, Turcato, Loero