A Varazze arriva “Christmas Gift”, il concerto dell’Epifania in San Bartolomeo

Varazze. Anche quest’anno, sabato 6 gennaio, alle ore 21, in occasione delle celebrazioni per l’Epifania, sarà la bellissima cornice dell’Oratorio di San Bartolomeo di Varazze ad ospitare un evento musicale.

Da un’idea dei Tieniviva Gospel Voices e della Città di Varazze nasce “Christmas Gift” performance musicale a due gruppi. I SolTantoCanto di Genova sono un gruppo vocale di 8 elementi costituitosi nel 2012. Si rifà al genere musicale “a cappella” traendo ispirazione dallo stile degli “Swingle Singers”, che insieme ai “Manatthan Transfer” sono tra i più famosi rappresentanti del genere a livello mondiale.

Il gruppo esegue i suoi brani senza alcun ausilio di strumenti musicali, ma solo con l’uso esclusivo delle loro voci. I TieniViva Gospel Voices di Varazze nascono come nome nel 2008 ma come gruppo nel 1977. Da più di 40 anni sulla scena musicale propongono Spiritual e Gospel ma non solo, ponendo particolare attenzione ai significati dei testi ed offrendo talvolta anche traduzioni in italiano di brani molto famosi.

L’ingresso al concerto sarà libero.