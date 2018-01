Varazze, è ancora scontro sulla tassa di soggiorno: “Il sindaco come Pinocchio… Tradita promessa elettorale”

Varazze. Continua senza esclusione di colpi lo scontro a Varazze tra l’amministrazione comunale e gli albergatori dopo l’introduzione della tassa di soggiorno, al centro di non poche polemiche. Da oggi sono stati affissi dei manifesti per le vie di Varazze nelle quali vengono evidenziate le “bugie” del primo cittadino, “non solo non si è mantenuta quella riguardante la tassa di soggiorno, ma anche altri punti del programma elettorale sono stati disattesi dal sindaco Bozzano”.

Il primo manifesto, che non mancherà di suscitare reazioni, sottolinea il documento programmatico della lista “Essere Varazze”, nel quale è riportata la dichiarazione del candidato sindaco Bozzano, raffigurato con il naso allungato come Pinocchio: “La tassa di soggiorno è un salasso per un mercato già in sofferenza e penalizza il settore alberghiero. Se la lista “Essere Varazze” vincerà le elezioni nei prossimi cinque anni a Varazze non ci sarà la tassa di soggiorno…” recitava il programma.

“Beata la città che ha un sindaco che sa mantenere le sue promesse” dice in coda il manifesto affisso oggi a Varazze. Il secondo manifesto, invece, riporta il documento delle associazioni cittadine del turismo, albergatori, bagni marini e commercianti, nel quale si ribadisce con forza la contrarietà all’applicazione della nuova imposta. “Gli introiti della tassa devono essere impegnati per il miglioramento dell’accoglienza turistica, devono essere impegnati esclusivamente sul territorio di Varazze con migliorie strutturali del territorio quali la manutenzione del lungomare Europa, il completamento del rifacimento della passeggiata a mare fino a Levante (illuminazione compresa) e la pedonalizzazione dell’Aurelia”.

“Solo così la tassa di soggiorno potrà portare un beneficio collettivo per la città di Varazze e il suo sviluppo turistico” concludono le associazioni di categoria.