Savona. Brutta sorpresa, questa mattina, per tanti degli automobilisti che ieri sera hanno lasciato la loro auto parcheggiata nella zona di via Falletti a Savona.

Nella notte, infatti, alcuni ignoti hanno fracassato i vetri di diversi veicoli in sosta, forse alla ricerca di oggetti di valore presenti all’interno degli abitacoli.

Foto 2 di 2



Il fatto è stato segnalato alle forze dell’ordine. In questi casi, come al solito il danno più consistente non è l’eventuale refurtiva su cui hanno messo le mani i malviventi, ma è dato dal costo per la costituzione dei vetri mandati in frantumi.