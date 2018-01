Vado, settore giovanile: si è dimesso Massimo Mendicino

Vado Ligure. Il Vado F.C. 1913 comunica che Massimo Mendicino, per motivi lavorativi, si è dimesso dalla carica di responsabile organizzativo del settore giovanile.

“La società ringrazia Massimo per il lavoro svolto nei suoi quattro anni di militanza in rossoblù e gli augura le migliori fortune in campo umano e professionale”, si legge sul sito del sodalizio vadese.