Vado Ligure. E’ un Gianni Di Pietro, visibilmente euforico, quello che si presenta in mixed zone – portando con sé, secondo l’antica usanza britannica, il pallone autografato dai suoi compagni, per la tripletta realizzata.

“Abbiamo vinto contro una grande squadra, quale è il Pietra Ligure – esordisce il bomber – i tre goal segnati mi rendono felice, perché oltre a far vincere il Vado, rappresentano, per me, la miglior medicina possibile”.

“Stare fuori due mesi dai terreni di gioco, per infortunio, è stato difficile, anche se sono sempre stato presente agli allenamenti ed a incitare i compagni, durante le gare domenicali. Adesso ho il morale alle stelle, al punto di dire che spero di realizzare ancora tante altre reti, da qui alla fine, per permettere alla squadra di arrivare davanti a tutti”.