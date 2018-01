Vado FC in lutto: è morto l’ex portiere Vittorio Caviglia

Vado Ligure. Una brutta notizia è giunta a rattristare i primi giorni del 2018 per il Vado FC. Si è spento Vittorio Caviglia, ex calciatore rossoblù e padre di Attilio, ex sindaco di Vado Ligure.

Vittorio Caviglia difese la porta del Vado nella prima parte degli anni ’50 e fu titolare in quella magnifica squadra che nella stagione sportiva 1953-1954 vinse trionfalmente il campionato di Promozione, ottenendo così il passaggio in Quarta Serie (l’attuale Serie D). Molti se lo ricordano per averlo incontrato molte volte anche al campo sportivo Aldo Dagnino, dove per diversi anni si è occupato della crescita dei giovani portieri del vivaio rossoblù.

Ai familiari di Vittorio vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il Vado FC 1913.