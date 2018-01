Vaccarezza va al mercato

Ieri alla fine su invito di una associazione di categoria al mercato settimanale savonese è apparso il consigliere regionale di centrodestra : Vaccarezza ,che non è andato a fare la spesa ma a dispensare il proprio sapere.

Dalla visita avremmo saputo: Savona ha un problema sulla collocazione del mercato civico. Vi era un progetto di trasferimento concordato con le associazioni di categoria ma non va bene e allora la Sindaca sicuramente riuscirà a trovare una soluzione ma la colpa deriva dal Governo per le politiche di questi anni.

Noi verdi, che abbiamo sempre creduto che storicamente il mercato sia una importante attività economica per una città e una possibilità di calmiere sui prezzi ci permettiamo di rivolgere alla Sindaca di Savona e a tutto il centrodestra locale alcune domande non permettendoci di parlare al Consigliere Vaccarezza, che ha dispensato il suo “sapere” senza proporre nulla di alternativo.

1) I comuni della zona hanno o stanno riordinando i mercati in accordo con le associazioni di categoria in modo da rendere razionali le concessioni ed adeguando i posti all’effettiva richiesta oggi esistente. Savona cosa sta facendo?

2) Se il progetto “Romagnoli” di trasferimento del mercato era valido perche’ non viene attuato e ,se come pare invece a stare a notizie di stampa, non era applicabile perche’ l’assessore Romagnoli è stata premiata con “due assessorati (pubblica istruzione e servizi sociali ) al prezzo di uno (commercio)?

3) L’assessora Zunato, che è giunta in Comune con fede leghista dopo militanza social- comunista, ci potrebbe spiegare come pensa di riordinare il mercato del Lunedì e dove intenda spostarlo viste le continue discussioni a dir poco “vivaci”,che appaiono sui quotidiani con le associazioni di categoria e con l’ultima proposta di spostare il mercato intorno a Palazzo Civico in un’area dove evidentemente tutti i banchi non ci sarebbero stati oltre agli evidenti problemi di sicurezza?

Noi verdi non vogliamo essere “cattivi” ma crediamo che l’intervento del Consigliere Vaccarezza abbia il significato di un preavviso di licenziamento per l’assessora al commercio se non sarà trovata una soluzione ad una situazione fondamentalmente creata dal medesimo centrodestra e non dal Governo.

A questo punto noi proponiamo alla Giunta Caprioglio di avere un sussulto di dignità ed invece di continuare a favorire i centri commerciali di procedere alla sistemazione delle aree mercatali e poi di lasciare la guida della città in mani migliori prima di essere sommersi dal cemento, dal bitume e dal carbone.

Danilo Bruno