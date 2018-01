Savona. E’ arrivata a toccare anche i 28 chilometri di lunghezza la coda di veicoli formatasi questo pomeriggio lungo l’autostrada A10 tra il casello di Albenga ed il raccordo con l’A6 all’altezza di Savona.

Quasi passato Capodanno, per tantissimi vacanzieri che hanno scelto di trascorrere in Riviera le vacanze di Natale e poi l’ultimo dell’anno è ormai giunta l’ora di rientrare nelle loro città di origine in vista poi del ritorno a lavoro già nella giornata di domani.

E in soccorso di chi vi guarda sempre con fiducia per un supplemento di vacanza, quest’anno non c’è nemmeno il miraggio del giorno dell’Epifania, che nel 2018 cade di sabato. Un ponte “saltato” così come avverrà spesso durante tutto l’anno appena cominciato.

Code significative si registrano, oltre che da ponente in direzione di Genova, anche in entrata sull’autostrada dalla stessa barriera di Savona.