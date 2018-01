Under 18 Eccellenza: Vado si impone nel recupero a Collegno

Vado Ligure. Vittoria agevole per la Pallacanestro Vado sul campo del Collegno. I vadesi si presentano in otto arruolabili per la gara, con Jancic in riposo precauzionale dopo la botta rimediata domenica contro Pegli.

Dopo un primo quarto pieno di difficoltà, i liguri passano a difendere a zona per limitare i falli e risparmiare le energie. Si va all’intervallo sul più 7.

Nel secondo tempo una migliore esecuzione difensiva ed un miglior lavoro a rimbalzo permettono ai ragazzi di coach Costa di allungare comodamente anche complici le difficoltà al tiro degli avversari.

Nota lieta il rientro in campo per Marino dopo un lungo infortunio. La partita si chiude sul 38-78 per i biancorossi.

Prossimo incontro giovedì 25 gennaio a Vado Ligure alle ore 19,15, contro l’Oleggio Magic Basket.

Il tabellino della partita valevole per la 16ª giornata:

Collegno Basket – Azimut Pallacanestro Vado 38-78

Collegno Basket: Pavanati 6, Franchina 8, Negri 3, Perencin 5, Bertolo 1, Marfulli 2, Siragusa 4, Mazza 2, Blandino, Dal Ben, D’Elia, Vergnano 7.

Azimut Pallacanestro Vado: Pintus 11, Jancic ne, Valsetti, Cito ne, Pesce 21, Marino 2, Lo Piccolo 7, Tsetserukou 16, Anaekwe 8, Brignolo 13.

Arbitri: Coccia e Ugo (Torino).

La classifica: Novipiù Casale 30; College Borgomanero, Azimut Pallacanestro Vado, Moncalieri San Mauro 28; Biella, Auxilium Torino 24; Don Bosco Crocetta 18; Derthona 12; Oleggio Magic Basket 8; Collegno 6; Pegli 4; Scuola Basket Asti 2.