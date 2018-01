Under 18 Eccellenza: Vado perde a Casale cedendo nel finale

Vado Ligure. Quarta sconfitta stagionale per la Pallacanestro Vado nello scontro al vertice contro la Junior Casale.

I biancorossi hanno ceduto il passo in una partita giocata a sprazzi. Per tutti i quaranta minuti le due squadre si sono alternate al comando dando vita ad un incontro dominato dai parziali. Fasi di buona qualità offensiva ed intensità difensiva sono state vanificate da gravi distrazioni difensive e forzature in fase offensiva.

A 2 minuti dalla fine i padroni di casa avevano 4 punti di vantaggio che, a causa di forzature e falli sistematici degli ospiti, sono diventati i 15 finali.

Prossimo incontro per il Vado sarà il recupero di lunedì 22 gennaio alle ore 19,15 sul campo del Collegno.

Il tabellino della partita valevole per la 18ª giornata:

Novipiù Junior Casale – Azimut Pallacanestro Vado 82-67

Novipiù Junior Casale: Abbondandolo ne, Botto ne, Cecchinato 18, Banchero 21, Picello, Buzzi 4, Lazzeri 10, Orazio ne, Rossi 4, Piccio 2, Romagnoli ne, Tulumello 23.

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 15, Valsetti 8, Cito ne, Pesce 9, Marino ne, Bertolotti ne, Lo Piccolo 7, Pintus 2, Brignolo 5, Anaekwe 6, Tsetserukou 15.

Arbitri: Quarta e Tordella (Torino).

La classifica: Novipiù Junior Casale 30; Moncalieri San Mauro, College Borgomanero 28; Azimut Pallacanestro Vado 26; Auxilium Torino 24; Banca Sella Biella 22; Don Bosco Crocetta 18; Derthona 12; Oleggio Magic Basket 8; Collegno 6; Pegli 4; Scuola Basket Asti 2.