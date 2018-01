Under 18 Eccellenza: Vado parte male, poi mette al sicuro la qualificazione contro Oleggio

Vado Ligure. Partita più complessa di quanto non reciti il risultato finale per la Pallacanestro Vado contro l’Oleggio Magic Basket.

I vadesi approcciano male la gara, e gli avversari ne approfittano chiudendo sul più 3 il primo quarto. Nella seconda frazione continuano le difficoltà contro la pressione e si va all’intervallo lungo sempre sul più 3 ma per i locali.

Nella seconda metà di gara i biancorossi risolvono l’enigma della difesa proposta dai piemontesi e con una migliore fase difensiva allungano, facendo emergere la differenza tra le due compagini.

Con questa vittoria i vadesi mettono al sicuro la qualificazione alla fase interregionale, dove però non ci sarà spazio per cattivi approcci come quello messo in luce in questa gara.

Prossimo incontro per il Vado: giovedì 1 febbraio alle ore 20 a Torino contro il Don Bosco Crocetta.

Il tabellino della partita valevole per la 19ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Oleggio Magic Basket 84-54

Azimut Pallacanestro Vado: Pintus 7, Jancic ne, Valsetti 7, Cito ne, Pesce 14, Marino 2, Lo piccolo 2, Tsetserukou 22, Anaekwe 11, Brignolo 11, Bontempi 8, Bertolotti.

Oleggio Magic Basket: Garagola 10, Pollastro 5, Losasso, Al rubeai 2, Barcarolo 5, Dao 1, Vanoli 2, Gioia, Sonzogni 6, Campanella 14, Franchini 9.

Arbitri: Puccini e Gonella (Genova).

La classifica: Novipiù Casale, Azimut Pallacanestro Vado 30; Moncalieri San Mauro, College Borgomanero 28; Biella, Auxilium Torino 24; Don Bosco Crocetta 18; Derthona 14; Oleggio Magic Basket 8; Collegno 6; Pegli 4; Scuola Basket Asti 2.