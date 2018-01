Under 16 Eccellenza: Vado vince in volata in casa di Lavagna

Vado Ligure. Prima partita del girone di ritorno per gli Under 16 Eccellenza del Vado, che fanno visita al Blu Sea Basket Lavagna, a Chiavari.

Gara che appare da subito non semplice, contro un avversario ostico, dalla classifica bugiarda. Il quintetto ospite sembra iniziare col piede giusto trovando buone soluzioni in attacco, ma dopo il time-out la squadra di casa reagisce aumentando l’intensità della partita, recuperando punti con Vado incapace di pareggiare l’energia. Il primo quarto termina con Lavagna in vantaggio 17 a 15.

La partita prosegue punto a punto fino a metà del secondo quarto, quando il Vado piazza un parziale che potrebbe spaccare il match con i canestri di Mihajlovic e Bertolotti, che riescono a far valere la loro fisicità. Al riposo le squadre sono sul 32 a 47.

Nel terzo quarto Lavagna riparte con grande durezza ed energia, Vado fatica così in attacco facendo troppe palle perse, perdendo parte del vantaggio accumulato. L’ultimo quarto inizia sul 48 a 60. La squadra locale continua a recuperare punti segnando in contropiede o con canestri di grande energia a cui la difesa ospite non si oppone.

Nell’ultimo minuto succede di tutto: sul 67 a 71 per gli ospiti, i Pappagallini regalano due palle perse accompagnate da un canestro facile da due e un tiro libero, 70 a 71. Nell’azione successiva nella confusione generale Catzeddu pesca una tripla dal cilindro che sembra chiudere i giochi, però Lavagna segna a sua volta da tre e nell’azione seguente, dopo palla persa vadese, viene concessa un’altra tripla al miglior tiratore casalingo, che però sbaglia. Il fallo sistematico poi premia la Pallacanestro Vado che porta a casa una vera e propria battaglia.

Prossimo match per il Vado: sabato 27 gennaio alle ore 16 sul parquet di casa contro la Banca Sella Biella.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 14ª giornata:

Blu Sea Basket Lavagna – Azimut Pallacanestro Vado 73-76

(Parziali: 17-15; 32-47; 48-60)

Azimut Pallacanestro Vado: Husam 4, Rebasti 2, Catzeddu 10, Bertolotti 21, Tridondani 3, Lebediev 2, Bontempi 10, Mihajlovic 12, Giannone 7, Genta 3, Gallo 2, Festinese. All. Prati, ass. Imarisio.

Arbitri: Oro e Mariani (Genova).

La classifica: Cuneo Granda, Moncalieri San Mauro 26; College Borgomanero 22; Don Bosco Crocetta, Collegno 20; Casale 18; Azimut Pallacanestro Vado 16; Banca Sella Biella 14; Lettera 22 Ivrea 10; Cus Genova 8; Derthona 6; Blue Sea Lavagna, Auxilium Torino 4; Gran Dock Saluzzo 0.