Under 16 Eccellenza: Vado chiude l’andata vincendo a Saluzzo

Vado Ligure. La Pallacanestro Vado passa a Saluzzo, capitalizzando il vantaggio preso nella prima frazione, chiusa sul 33 a 8 grazie ad un ottimo quarto difensivo.

Il calo della difesa ospite permette la reazione dei padroni di casa che rientrano in partita con un quarto da 29 punti. Nei secondi due quarti il vantaggio ospite fa l’elastico tra i 10 e 20 punti ma il Vado non riesce mai a chiudere definitivamente la partita. Negli ultimi minuti è vano l’ultimo sforzo dei piemontesi, che si arrendono con 15 lunghezze di scarto.

Per Vado buone prestazioni di Bertolotti e Bontempi e dignitoso rientro di Gallo, ancora lontano da una buona condizione dopo il lungo infortunio.

Chiusa l’andata, Vado ripartirà con la difficile trasferta di Lavagna in uno dei due derby liguri, contro il Blue Sea Basket, domenica 21 gennaio alle ore 16.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 13ª giornata:

Gran Dock Saluzzo – Azimut Pallacanestro Vado 70-85

(Parziali: 8-33; 37-52; 55-68)

Gran Dock Saluzzo: Gullino 8, Enrico, Lanzone 12, Gavatorta 24, Canavese 11, Iacovelli 4, Caillot 6, Millone, Fedrica 5. All. Rabbia.

Azimut Pallacanestro Vado: Husam 9, Bertolotti 17, Festinese 1, Catzeddu 10, Rebasti 2, Bontempi 18, Giannone 8, Genta 2, Tridondani 11, Caorsi ne, Gallo 7, Mihajlovic 2. All. Prati, ass. Imarisio.

Arbitri: La Porta (Cuneo) e Mongardi (Mondovì).

La classifica: Cuneo Granda, Moncalieri San Mauro 24; College Borgomanero, Don Bosco Crocetta 20; Collegno, Novipiù Casale 18; Azimut Pallacanestro Vado 14; Biella 12; Lettera 22 Ivrea 10; Cus Genova 8; Derthona, Auxilium Torino, Blue Sea Lavagna 4; Gran Dock Saluzzo 0.