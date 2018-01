Under 16 Eccellenza: Moncalieri si impone al geodetico

Vado Ligure. Prima partita del nuovo anno per gli Under 16 Eccellenza della Pallacanestro Vado, che al pallone geodetico giocano il recupero contro la Pallacanestro Moncalieri, leader della classifica.

Primo quarto nel segno degli attacchi, con i torinesi che cercano di tenere subito un ritmo alto e prendere un buon vantaggio nei primi minuti, ma Vado, dopo un time-out per ordinare le idee, risponde colpo su colpo, andando a chiudere la frazione in vantaggio sul 23 a 21.

Il secondo quarto procede sulla stessa falsariga: gli attacchi la fanno da padroni, la difesa ligure non riesce a tenere le penetrazioni ospiti, così si va al riposo sul 42 a 44 per gli ospiti.

Fin qui partita molto bella. Nel terzo quarto Moncalieri cerca le contromisure all’attacco di Vado che va in confusione, non riuscendo più a trovare il canestro con continuità, così i torinesi prendono un po’ di vantaggio portandosi sul 57 a 67.

Nell’ultimo quarto la squadra di casa stringe le maglie in difesa e mettendo tutte le energie restanti riesce ad arrivare a meno 7; la poca lucidità in attacco e la stanchezza però non aiutano, così gli ospiti riescono a tornare alla doppia cifra di vantaggio, per chiudere il match sul 75 a 84.

Bella partita, ma per vincere sfide del genere bisogna allenarsi per essere più solidi in difesa e lucidi in attacco.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 10ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Moncalieri 75-84

(Parziali: 23-21; 42-44; 57-67)

Azimut Pallacanestro Vado: Husam 17, Bertolotti 15, Festinese 11, Catzeddu 8, Rebasti 1, Bontempi 7, Giannone 10, Genta 4, Tridondani 2, Caorsi ne. All. Prati, ass. Imarisio.

Arbitri: Scotti e Mariani (Genova).

La classifica: Cuneo, Moncalieri 22; Borgomanero 20; Don Bosco Crocetta, Casale 18; Collegno 16; Azimut Pallacanestro Vado, Biella 12; Ivrea, Cus Genova 8; Derthona, Auxilium Torino, Blue Sea Lavagna 4; Saluzzo 0.