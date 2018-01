Under 15 Eccellenza: Vado supera Collegno con 62 punti di scarto

Vado Ligure. A due giorni di distanza dal torneo di Santa Margherita Ligure, la Pallacanestro Vado torna in campo per il girone di qualificazione dell’Under 15 Eccellenza ospitando Collegno.

I piemontesi sono privi di Ruffato e oppongono poca resistenza ai liguri, che allungano progressivamente anche perché concedono solo 19 punti a Collegno nei primi tre quarti. Finisce con uno scarto di ben 62 lunghezze.

Il tour de force per il team vadese si completerà domani, martedì 9 gennaio, con il recupero del campionato Under 16 Eccellenza contro Moncalieri. L’Under 15 terminerà il suo impegno preliminare ospitando il Don Bosco Crocetta domenica 14 gennaio.

Il tabelino dell’incontro valevole per la 10ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Collegno Basket 98-36

(Parziali: 24-9; 59-15; 82-19)

Azimut Pallacanestro Vado: Del Balzo 4, Catzeddu 14, Caorsi 9, Micalizzi, Dell’Innocenti, Husam 16, Tridondani 6, Bontempi 16, Giannone 12, Genta 6, Bertolotti 9, Franchello 6. All. Prati, ass. Imarisio.

Collegno: Bertino 4, Peretta 2, Loiodice, Prodan, Corgiat 9, Fiorelli, Nigra 4, Raganato 2, Stella 3, Tuberga 2, Beltrami 2, Massa 8. All. Leccia.

Arbitri: Medda (Savona) e Zappa (Loano).

La classifica del girone B: Azimut Pallacanestro Vado 18, Collegno Basket 12; Don Bosco Crocetta 10; Franzin Val Noce 6; Auxilium Torino 4; Elpi Alter 82 0.