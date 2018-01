Under 15 Eccellenza: Vado completa la prima fase a punteggio pieno

Vado Ligure. Al Geodetico di Vado Ligure va in scena l’ultima partita del girone di prima fase dell’Under 15 Eccellenza, che vede opposti i biancorossi, già certi del primo posto, al Don Bosco Crocetta Torino, in lotta per la qualificazione alla fase successiva.

Primo quarto ben giocato in attacco da Vado, che produce subito un parziale di 25 a 12. Nel secondo quarto la difesa ligure continua ad essere troppo altalenante, a tratti attenta e aggressiva, ma spesso invece troppo permissiva, così i Pappagallini ampliano il divario ma non convincono. All’intervallo lungo il punteggio recita 45 a 27.

Nel terzo quarto Vado rientra in campo mentalmente un po’ scarica e stanca, mentre Crocetta è decisa a recuperare; così infatti avviene, i torinesi vincono il quarto tornando in partita sul 58 a 46.

Nell’ultimo quarto la squadra ospite continua a darsi da fare ma senza mai arrivare sotto gli 8 punti di svantaggio, così la partita termina 73 a 65 per il Vado.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 9ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Don Bosco Crocetta Torino 73-65

(Parziali: 25-12; 45-27; 58-46)

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 5, Caorsi 8, Dell’Innocenti, Husam 10, Tridondani 6, Bontempi 7, Giannone 13, Genta 2, Bertolotti 14, Franchello 8. All. Prati, ass. Imarisio.

Arbitri: Vozzella (Andora) e Kulyk (Savona).

La classifica del girone B: Azimut Pallacanestro Vado 20, Collegno 14; Don Bosco Crocetta 10; Val Noce 6; Auxilium Torino 4; Elpi Alter 82 0.