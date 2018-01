Un questionario per conoscere pregi e difetti di Savona: l’idea del gruppo scout “SV8”

Savona. “La cosa che ti piace di più di Savona?”, “Sei soddisfatto del servizio dei trasporti pubblici?” e ancora: “Credi che Savona sia una città pulita e con abbastanza spazi verdi?”. Sono alcune delle domande contenute in un questionario preparato da un gruppo di ragazzi dai 17 ai 21 anni di un gruppo scout di Savona (SV8).

Il questionario, al quale si può rispondere online (e per farlo bastano meno di dieci minuti), è stato lanciato per “capire quali sono i pregi, i difetti e le potenzialità della nostra città per cercare di migliorarla”.

“Per avere dei risultati il più veritieri possibili vorremmo che il questionario fosse compilato da persone che vivono o frequentano assiduamente Savona. Se hai piacere di darci una mano puoi condividere questo sondaggio con i tuoi conoscenti. Grazie!” il messaggio degli ideatori dell’iniziativa. Clicca qui per compilare il questionario.