Albisola Superiore. Si respira aria serena all’interno dello spogliatoio del Faraggiana, da dove mister Fabio Fossati ed il suo staff (Ghiraldelli, Mercurio e Gerundo), dopo aver preparato meticolosamente il piano di allenamento, si portano sul campo da gioco, per iniziare ad allenare i giocatori, in vista della trasferta, che sabato prossimo li vedrà impegnati allo Stadio dei Pini di Viareggio, con la formazione allenata dall’ex blucerchiato Carletto ‘Biscia’ Bresciani.

I ceramisti partiranno venerdì pomeriggio e trascorreranno in un albergo della Versilia la vigilia del match.

“Avendo un giorno in meno a disposizione, abbiamo dovuto modificare i programmi”, ci dicono all’unisono Fabio Fossati e il preparatore atletico Andrea Mercurio, mentre mister Ghiraldelli torchia i suoi portieri.

I favorevoli risultati delle ultime gare, contribuiscono alla serenità di un ambiente, voglioso di continuare a stupire, sino al termine della stagione.

Ci si allena con estrema professionalità ed il sorriso non manca mai, anche quando, per trenta minuti, i giocatori, dopo un primo quarto d’ora di attivazione muscolare, sono chiamati a lavorare in un circuito di forza e di cambi di direzione, sotto la guida di Mercurio, mentre Gerundo si occupa di allenare gli altri giocatori, reduci da qualche stop forzato.

Finita la parte atletica, è Fabio Fossati ad entrare in scena, curando tecnica e tattica, proponendo una difesa alternata, a quattro e a tre, impegnata contro tre attaccanti aperti in ampiezza (a simulare lo schema offensivo del Viareggio, che ha negli esterni il punto di forza del 4-3-3 di Bresciani).

Due tempi, da dieci minuti cadauno, giocati ad un ritmo intenso, guidato dalla voce incessante di mister Fossati, concludono la seduta di allenamento.

“Sono molto soddisfatto – dichiara al termine Fossati – ho visto grande applicazione ed intensità, in ogni istante del pomeriggio. Poi, quando si ha la fortuna di avere dei collaboratori, come i miei, il lavoro viene semplificato e portato avanti nel modo migliore possibile.

Andremo a Viareggio, a giocare una partita a viso aperto, senza tatticismi di sorta. Stiamo bene, mentalmente e fisicamente e partiremo un giorno prima, per preparare al meglio la delicata sfida con i toscani”.

E’ stato un pomeriggio piacevole, quello trascorso insieme all’Albissola, che ringraziamo per la gentile ospitalità offerta.