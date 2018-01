Un po\' di Volley Team Finale

L’ultima settimana del Volley Team Finale è stata ricca di impegni:

nello scorso week end le ragazze della Serie D hanno espugnato il campo di Leca vincendo 3/1 contro la Pallavolo Albenga, le “piccole dell’Under 14F vincevano 3/0 in casa del Celle Varazze ed i ragazzi dell’Under 16 gialla vincevano in rimonta con il Riviera Volley Sanemo per 3/1.

La domenica invece il PalAlessia ha ospitato il Regional Day Maschile alla presenza dei tecnici della Nazionale Giovanile mentre 2 nostre squadre disputavano la prima giornata dei loro campionati in trasferta: le “terribili” ragazze dell’Under 13F tornavano da Albisola con un netto 3/0 mentre le ragazze della 3^ Divisione venivano purtroppo sconfitte a San Lorenzo al Mare.

Lunedì invece è stata la volta dell’Under 16F che, pur perdendo 3/0 contro la “corazzata” Albisola, dimostrava nel primo e nel terzo set un’ottima qualità di gioco.

Il martedì era la giornata del match clou dell’Under 16M, le due candidate alla vittoria del campionato si incontravano sul campo di gioco del Finale: il Volley team Finale Blu con una prestazione maiuscola vinceva in modo netto per 3/0 contro la formazione dell’NLP Sanremo.

Tanti gli appuntamenti del mercoledì: l’under 14F ha perso 3/1 in casa con la fortissima Albenga ma ha dimostrato una grinta ed un livello di crescita tecnica notevole. La differenza fisica e di età (la nostra squadra, sottoleva, ha giocato anche con ragazze del 2006 e 2007) hanno sicuramente pesato. La rivincita la prendevano invece i ragazzi dell’Under 18M che in casa della pallavolo Albenga portavano a casa un netto 3/0. L’ultimo impegno della giornata vedeva di fronte le ragazze dell’Under 18 contro la capolista San Pio X Loano: 3/0 per il Loano ma con una prestazione nei primi 2 set che ha portato le ragazze ad arrivare a mancare la vittoria del set per molto molto poco.

Il weekend che deve iniziare sarà ricco di appuntamenti:

sabato 20 gennaio la 3^ divisione femminile alle ore 17.00 alla palestra di Via XXV Aprile incontrerà la Nuova lega Pallavolo Sanremo; alle ore 15.00 inizierà il campionato per le nostre 2 squadre dell’Under 13 3vs3, primo concentramento al Palasport di Pietra Ligure; alle ore 19.00 la Prima Divisione Maschile ospiterà il Sabazia mentre i ragazzi della Serie C scenderanno in campo a Sarzana contro il Volley Colombera.

Domenica 21 altri 3 appuntamenti: alle 11.00 ad Albisola l’Under 18F incontrerà l’Albisola Gialla, al Palalessia alle 11.30 l’Under 16M blu incontrerà il Bordighera mentre nel pomeriggio alle 18.00 la nostra Serie D femminile proverà a cercare di portare a casa i 3 punti contro la Nuova Lega Pallavolo Sanremo.

Una settimana intensa che speriamo si concluda nel migliore dei modi.

Comunque vada siamo comunque molto soddisfatti del lavoro che stanno portando avanti i tecnici e gli atleti.