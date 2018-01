Pietra Ligure. Forse pensava che quello spiazzo fosse un “parcheggio libero” e così ci ha parcheggiato l’auto, incredibilmente ignaro della presenza, a pochi passi da lì, delle rotaie della linea ferroviaria.

È andata bene all’anziano che questo pomeriggio, a Pietra Ligure, ha parcheggiato la sua macchina all’interno delle sbarre (in quel momento chiuse) dell’attraversamento ferroviario vicino alla stazione, provocando non poca apprensione tra i passanti fermi in attesa di attraversare.

Il macchinista del treno che sopraggiungeva in quel momento, trovandosi di fronte la vettura dell’uomo, ha dovuto arrestare la corsa del convoglio per accertarsi di poter passare tranquillamente senza urtare niente e nessuno.