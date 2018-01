Un menù con lo zafferano di Albenga

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Cinzia Chiappori, chef dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga, è sempre più la custode del gusto della biodiversità. Dopo le serate dedicate al tartufo nero e quelle con protagonista la Cipolla Egiziana coltivata da Marco Damele e Vallecrosia, questa volta propone una serata dedicata allo zafferano coltivato ad Albenga. L’appuntamento è per questa sera nel suo ristorante di regione Rollo.

Che Albenga sia la patria di prodotti ortofrutticoli di altissima qualità è un dato di fatto, ma che potesse diventare anche una terra vocata alla coltivazione di zafferano non era scontato. Una scommessa, vinta, dopo cinque anni di studi ed esperimenti, da Daniele Calvi, appartenente ad una storia famiglia di agricoltori e operatori turistici ingauni.

Il suo zafferano, commercializzato quest’anno per la prima volta, è utilizzato nella cucina del suo agriturismo (Lo Zafferano, appunto) dalla moglie Gabriella che lo utilizza non solo per i risotti, ma anche per piatti di pesce, di carne, verdure, dolci. Proprio il loro zafferano sarà il protagonista di questa sera. Si potranno gustare le ricette dedicate allo zafferano di Albenga studiate per l’occasione dalla chef Cinzia Chiappori, all’Osteria del Tempo Stretto di Albenga.

Questo il menù: Quenelle di formaggio con miele allo zafferano e vele di pane al lievito madre, ravioli al nero in salsa allo zafferano con cozze e verdurine, buoillabesse, cheesecake allo zafferano con pere e scaglie di cioccolato. Il costo è di 35 euro, compresi i vini. Prenotazioni allo 338/8936837.

Liguria del Gusto è la rubrica gastronomica di IVG, con uscite al lunedì e al venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli