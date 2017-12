Un Capodanno di eventi, ecco come passare il primo giorno del 2018

Provincia. Il primo giorno del nuovo anno è ricco di appuntamenti per trascorrere momenti di svago in tutta la nostra provincia.

Da non perdere, ad Andora l’appuntamento con “A semmu a bagnu”, il Cimento invernale in una versione che lascia spazio anche alla goliardia. Il tratto di spiaggia fra i bagni Tortuga e il Porto turistico, accoglierà i temerari del bagno fuori stagione e diverrà anche un grande parco di gonfiabili per bambini ad ingresso libero. Non mancherà la musica grazie alla coinvolge e frizzante animazione di Gianni Rossi. L’evento è curato dal Comune di Andora in co-organizzazione con la Pro Loco di Andora.

Ecco il programma completo della giornata. Alle ore 11, sarà aperto il Parco gonfiabili, gratuito e a disposizione per tutta la giornata e ad ingresso libero. Alle 11.30 si svolgerà il Cimento invernale. Presentato da Gianni Rossi, premierà i partecipanti e i gruppi più goliardici ed originali. Riconoscimenti a al “Tuffo più goliardico”, al Partecipante più giovane e al partecipante “Highlander”. Gadget per tutti i nuotatori temerari e pasta party dopo il tuffo. Le iscrizioni si ricevono dalle ore 10.30 direttamente in spiaggia. A tutti i partecipanti sarà consegnata la sacca gadget di Andora. Alle 15.30 ci sarà una merenda per i bambini con distribuzione di cioccolata calda e panettone. Alle 17.30, la festa si sposta in via Roma con il concerto dei Dejavù, anticipato dalla castagnata e vin brulè del Gruppo alpini Val Merula.

A Loano il nuovo anno sarà salutato con gli spettacolari fuochi d’artificio in programma alle 18.00 sul molo Kursaal. Creazioni originali con forme a fontana, a sfera e a effetto pioggia si incroceranno nel cielo formando un magico gioco di luci colorate, una scoppiettante scenografia che creerà un’atmosfera avvolgente. Luce, forma, colore e ritmo comporranno uno spettacolo originale e unico. Dopo lo spettacolo pirotecnico nell’area parcheggio di Marina di Loano si terrà un concerto gratuito.

Domani alle ore 11, presso l’Auditorium Santa Caterina in Finalborgo si terrà il “Concerto di Capodanno” con il Taurus Brass Ensemble, gli “Archi all’Opera” (ensemble del Teatro Carlo Felice di Genova), il baritono Bruno Pestarino e il soprano Antonella Fontana. Direzione artistica del maestro Maurizio Fiaschi. Evento a cura dell’Associazione Culturale Musicale “Ateneum”.

Ad Albenga, invece, alle ore 15, intrattenimento musicale con la performance dell’orchestra Laura Fiori, e per i più freddolosi ci sarà del Vin brulè.

Ad Alassio si terrà “Buon 2018!”, concerto itinerante del complesso bandistico “Città di Alassio” con partenza da piazza San Francesco alle 15.30. Alle 18.30, il grande Spettacolo Piromusicale di Capodanno dal pontile Bestoso alle 18.45 (in caso di maltempo, rinviato al 5 gennaio).

Fino al 7 gennaio 2018, inoltre, a Loano è operativa la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Marina di Loano: oltre 400 metri quadri di ghiaccio vero sui quali si potrà pattinare tutto il giorno per soli 7 euro comprensivi anche del noleggio dei pattini. I più giovani ed i meno esperti potranno cimentarsi nello “skating” su ghiaccio grazie ai “pinguini” che li aiuteranno a mantenersi in equilibrio. Gli orari di apertura saranno i seguenti: al pomeriggio dalle 15 alle 19.30; la sera dalle 20.30 alle 23. Il sabato e festivi la pista sarà aperta anche la mattina dalle 10 alle 13. La pista sarà in funzione tutti i pomeriggi e tutte le sere.