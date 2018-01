Triathlon olimpico città di Pietra Ligure: aperte le iscrizioni all’edizione numero 18

Pietra Ligure. Sono aperte le iscrizioni al 18° Triathlon olimpico città di Pietra Ligure, gara rank del calendario federale.

Si terrà sabato 26 e domenica 27 maggio e sarà valevole quale 5° Memorial Angelino Piccinini

A corollario della manifestazione, il sabato pomeriggio verrà riproposta la staffetta solidale Nuota e Corri² con Chicchi & RarePartners, i cui proventi saranno interamente devoluti ai progetti Io Corro con Chicchi e RarePartners, onlus che si occupa di malattie rare e raccoglie fondi per il progetto Run4Usher per la cura della Sindrome di Usher. Le staffette di Chicchi ed i suoi amici ed Alessandro (atleta affetto da Sindrome di Usher) per RarePartners saranno anche al via del Triathlon Olimpico e correranno al fianco degli altri atleti. La staffetta Nuota e Corri² con Chicchi & RarePartners sarà di carattere non agonistico ed aperta ad atleti disabili.

Le staffette devono essere composte da un nuotatore ed un podista, che compieranno due frazioni ciascuno nel seguente ordine: 500 metri nuoto, 4.000 metri corsa, 500 metri nuoto, 4.000 metri corsa.

Il programma di sabato 26 maggio:

dalle ore 10 alle 19: registrazione e ritiro pacchi gara presso il Caffè Flora, lungomare Don G. Bado 12

ore 16: partenza Nuota e Corri² a staffetta

Il programma di domenica 27 maggio:

dalle ore 8 alle 11: registrazione e ritiro pacchi gara presso il Caffè Flora, lungomare Don G. Bado 12

ore 9: apertura zona cambio

ore 11: chiusura zona cambio

ore 11,30: briefing tecnico

ore 12: partenza triathlon olimpico individuale ed a staffetta

ore 16: premiazioni e pasta party

I percorsi, il programma dettagliato e le modalità di iscrizione si possono consultare sul sito dell’evento

Montepremi in denaro e relativa suddivisione saranno come previsto dalla circolare gare della Federazione Italiana Triathlon; premi in natura per i primi tre classificati di ogni categoria femminile e maschile.